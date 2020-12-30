Жириновский объяснил свой список преемников Путина

Какого бы политика сейчас не рассматривали в качестве преемника Владимира Путина, выборы пройдут не сейчас, а через четыре года. За это время картина наверняка полностью поменяется, и претенденты будут другие.

В своем Telegram-канале Жириновский отметил, что преемника может и не быть, потому что в выборах президента в 2024 году может принимать участие сам Владимир Путин — он имеет на это право благодаря действующим поправкам в Конституцию страны. Однако если он не захочет, об этом станет известно, скорее всего, не раньше конца 2023 года.

«Если же он сам не пойдет, то от Кремля появится совершенно новый человек. И от оппозиции будут совершенно другие люди», — отметил он.

Жириновский также пояснил, почему включил в свой список возможных преемников Путина именно этих людей. Он отметил, что туда вошли чиновники, которые входят в высшее политическое руководство страны, поэтому «сейчас логично оценивать лишь кого-то из них». При этом Жириновский не утверждал, что кто-то из них обязательно станет преемником президента России.

«Газета.ru» напомнила, что в Кремле отреагировали на список Жириновского. Дмитрий Песков отметил, что тема преемников всегда вызывала интерес, однако догадки тех, кто составляет такие списки, обычно ничем не подкреплены.