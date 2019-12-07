Жириновский объяснил, почему россиян на Западе считают второсортными

«ФАС наконец-то обнаружила, что из Европы идут товары низкого качества. Мы для стран Запада — люди второго сорта, которым можно предлагать всякие отходы», — написал Владимир Жириновский в соцсети.

ФАС не нашла немецкого качества. Российские Lindt, Ariel и Persil отличаются от европейских аналогов Подробнее

Он отметил, что наконец стала понятно истинное отношение западных стран к российским потребителям. По мнению политика, необходимо пресечь ситуацию с ввозом в страну продукции низкого качества.

«Хотят торговать с нами — пусть импортируют высококачественные товары. Не хотят — обойдемся», — заявил Жириновский.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила, что поставляемые в Россию стиральные порошки Persil и Ariel и шоколад Lindt не соответствуют по качеству аналогичным товарам Европы. Производителям было вынесено предупреждение. В течение месяца они должны воспроизвести товар такого же качества, как продается на Западе, либо особым образом промаркировать упаковки. В последнем случае, считают в ФАС, российские потребители перестанут рассчитывать на товары европейского качества и переплачивать за него.