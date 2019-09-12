Жириновский объяснил, почему опасно делать Петербург столицей России

Владимир Жироновский прокомментировал периодически возникающие разговоры о возвращении Петербургу статуса столицы.

«Никогда этого не будет. Столицу в Санкт-Петербург волюнтаристским решением перенес Петр I. Он хотел всю страну переделать, сломать о колено, все поменять. Он был большевиком своего времени. Ведь строили Санкт-Петербург заключенные, строили в болотистой, совершенно непригодной для этого местности и в процессе загубили тысячи жизней», — объяснил политик.

По его словам, Петербург находится слишком близко к границе России, что опасно в военном плане.

«В XVII веке этой территорией вообще шведы владели! То есть это опасно в военном смысле. Представьте, во время Великой Отечественной войны столица страны, центр управления, оказалась бы на 1000 дней в блокаде. Мы бы войну из-за этого могли проиграть. А то, что Москва восточнее, расположена на возвышенности — во многом спасло ее. Сейчас границы страны еще больше сжались, Санкт-Петербург еще ближе стал. До финской границы 200 километров, три часа спокойной езды», — объяснил лидер ЛДПР.

Владимир Жириновский отметил, что столицу в стратегическом плане лучше переносить восточнее, ближе к центру страны. Однако в ближайшее время этого делать не собираются. По словам политика, в Москве находится Кремль, резиденция президента, основные узлы управления страной и финансовый центр.