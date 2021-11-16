Жириновский назвал замглавы КПРФ «ростовским валенком»

Во время выступления на пленарном заседании Госдумы лидер ЛДПР Владимир Жириновский оскорбил замглавы фракции КПРФ Николая Коломейцева. Он назвал его «ростовским валенком» и призвал лишить мандата.

«Помолчи, Коломейцев, помолчи! Ростовский валенок. Стыдно! Здесь сидит и мешает вести заседание. Если бы я был на месте председателя Госдумы — в первую очередь мандата лишить! За 30 секунд на голосовании лишить мандата депутата Коломейцева. Саботажем занимается», — заявил Жириновский.

Он подчеркнул, что Коломейцеву нельзя доверить даже руководство баней в Ростове, прежде, чем ему отключили микрофон. После этого некоторые депутаты начали хлопать, а сам лидер ЛДПР продолжил свою речь без микрофона.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил ему замечание. Он подчеркнул, что Жириновский не имеет права оскорблять других депутатов. Володин также призвал его не желать такого другим людям и посоветовал не зарекаться от тюрьмы и от сумы.