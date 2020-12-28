Жириновский назвал возможных кандидатов на пост президента России

Владимир Жириновский считает, что за пост президента России могут побороться премьер-министр Михаил Мишустин, бывший премьер Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

По мнению Жириновского, никто из этих людей не будет преемником Владимира Путина.

Китайский портал Sohu в ноябре этого года предположил, что преемником Путина может стать глава Чечни Рамзан Кадыров. Однако Кадыров считает, что предположения, кто заменит Путина на посту президента, неуместны. По мнению лидера чеченского народа, Владимиру Путину нет достойной замены.

Вячеслав Володин считает, что преемник Путина будет действовать по «лекалам» нынешнего президента.