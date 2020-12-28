Жириновский назвал своего возможного преемника на посту лидера ЛДПР

«Я стараюсь, чтобы были те депутаты, которые могли бы возглавить ЛДПР. Я всегда за омоложение и обновление, средний возраст — 40 лет», — рассказал Жириновский.

По мнению Жириновского, его преемником на пост руководителя ЛДПР может стать врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Также он выделил губернатора Смоленской области Алексея Островского, заместителя руководителя Рособрнадзора Бориса Чернышева и депутата Алексея Диденко.

«На самую дальнюю перспективу — Власов, сейчас ему 25 лет, Елена Афанасьева, Елена Строкова. Целый набор людей, которые имеют хорошее образование, длительное пребывание в качестве депутатов, губернаторы», — добавил Жириновский.

Политик считает, что новый лидер партии должен уметь дискутировать на любые темы, иметь опыт работы руководителем, быть общительным, добрым и харизматичным. Все эти качества, по мнению Жириновского, помогут будущему лидеру повести людей за собой.