Жириновский назвал Москву городом одиночек

В Москве почти не осталось мест, где молодые жители столицы могут познакомиться. До 25 лет они в основном одиноки, и им надо помочь. Столица стала городом одиночек.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда» посетовал, что молодежи негде собраться пятничными вечерами.

«Я попрошу вас — отведите меня на танцы в Москве, покажите, где сегодня в Москве танцы… Нет ни одной точки в Москве, где сегодня в семь вечера можно пойти потанцевать», — привело слова политика РИА «Новости».

Москва — город одиноких молодых людей, до 25 лет они в основном одиноки… Владимир Жириновский лидер ЛДПР.

Партийный лидер предложил создать специальное профильное министерство, а руководителем назначить молодого человека.

«Мы предлагаем создать министерство по делам молодежи и поставить во главе того человека, которого примет сама молодежь. Для этого нужно провести конкурс в интернете», — заметил Жириновский. Он также назвал кандидата от ЛДПР на пост главы ведомства — депутата Власова.

Каждый двадцатый россиян признался, что его страшит одиночество. Чтобы перестать бояться худшего в будущем, специалисты советуют оценить, насколько опасения реальны.