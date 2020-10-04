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    04 октября 2020, 16:37

    Жириновский назвал болезнь Трампа наказанием за его безответственность

    Алена Макаренко

    Президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом не случайно, это ему наказание за безответственность. Так считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский, мнением он поделился в эфире радио «Комсомольская правда».
    Жириновский назвал болезнь Трампа наказанием за его безответственность

    «То, что Трамп заболел, — это наказание ему за безответственность: он ни разу маску не надел. Только на похоронах судьи, члена Верховного суда. Он целовался со своей советницей, как начальник с подчиненной. Может быть, она, действительно, симпатичная девушка. Но чего ты целуешься? Самая зараза на лице у человека, рядом нос, рот», — пояснил Жириновский.

    Тем не менее политик нашел для Трампа способ обернуть болезнь в свою пользу. По версии лидера ЛДПР, американский лидер должен обвинить кандидата на пост главы США и бывшего вице-президента Джо Байдена в том, что это именно он заразил его коронавирусом во время последних дебатов. Публичные выступления прошли во вторник, а Трамп заболел в четверг. Оба соперника не надевали масок.

    «Поэтому обвинит Байдена», — добавил Жириновский.

    Он также настоятельно рекомендовал главе Белого дома с «треском» уволить личную советницу, оставить ее без выходного пособия и отказаться от персонального лечащего врача, поскольку тот не досмотрел.

    О коронавирусе у Трампа и его жены Мелании стало известно 2 октября. Сначала американский лидер чувствовал себя плохо: у него поднялась температура и упал уровень кислорода в крови. Теперь президенту лучше, он работает из военного госпиталя. Тем не менее в США уже думают, кто станет президентом Америки в случае тяжелой болезни Трампа.

    Новости SMI.FM