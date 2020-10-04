Жириновский назвал болезнь Трампа наказанием за его безответственность

«То, что Трамп заболел, — это наказание ему за безответственность: он ни разу маску не надел. Только на похоронах судьи, члена Верховного суда. Он целовался со своей советницей, как начальник с подчиненной. Может быть, она, действительно, симпатичная девушка. Но чего ты целуешься? Самая зараза на лице у человека, рядом нос, рот», — пояснил Жириновский.

Тем не менее политик нашел для Трампа способ обернуть болезнь в свою пользу. По версии лидера ЛДПР, американский лидер должен обвинить кандидата на пост главы США и бывшего вице-президента Джо Байдена в том, что это именно он заразил его коронавирусом во время последних дебатов. Публичные выступления прошли во вторник, а Трамп заболел в четверг. Оба соперника не надевали масок.

«Поэтому обвинит Байдена», — добавил Жириновский.

Он также настоятельно рекомендовал главе Белого дома с «треском» уволить личную советницу, оставить ее без выходного пособия и отказаться от персонального лечащего врача, поскольку тот не досмотрел.

О коронавирусе у Трампа и его жены Мелании стало известно 2 октября. Сначала американский лидер чувствовал себя плохо: у него поднялась температура и упал уровень кислорода в крови. Теперь президенту лучше, он работает из военного госпиталя. Тем не менее в США уже думают, кто станет президентом Америки в случае тяжелой болезни Трампа.