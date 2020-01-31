Жириновский испугался коронавируса и призвал депутатов сидеть дома

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не остался в стороне от главной мировой новости января — китайского коронавируса. Он призвал депутатов не ходить на работу, если они плохо себя чувствуют.

В своем Telegram-канале Жириновский написал, что поддерживает решение правительства закрыть границы с Китаем на Дальнем Востоке. По его словам, нужно еще усилить меры — закрыть любое транспортное сообщение с Китаем, пока опасность заражения не минует.

«Со своей стороны я призываю всех депутатов и активистов ЛДПР до окончания эпидемии при наличии симптомов простуды не появляться в штаб-квартирах и на рабочих заседаниях», — заявил он.

Однопартийцы поддержали своего лидера и посоветовали больным депутатам Госдумы не ходить на работу, а лечиться дома. Об этом сообщило агентство «Москва».

Новый тип коронавируса появился в китайском Ухане в декабре 2019 года. Спустя некоторое время он распространился по всему Китаю и вышел за его пределы. Случаи заражения зафиксированы в Австралии, Канаде, США, Японии, Таиланде и других странах. В России пока не зарегистрировано ни одного случая заражения.

Жертвами коронавируса стали 213 человек, еще более 9700 тысяч заболели. Китай уже разработал экспресс-тест, позволяющий определить новый тип коронавируса за 15 минут.