«Жигули» против самолетов. В России усомнились, что британцы поставят Украине «смертоносное» вооружение

Разговоры о том, что Великобритания поставит серьезное оружие Украине, вряд ли стоит рассматривать всерьез. В лучшем случае на украинскую территорию может попасть старое вооружение. Такое мнение в эфире «360» выразил военный обозреватель Виктор Литовкин.

«Я думаю, они ничем не собираются помогать Украине, это больше политические заявления. Главное — они занимаются бизнесом на крови», — сказал Литовкин.

Он объяснил, что на выделенные конгрессом и парламентом деньги британцы и американцы сами у своих фирм покупают оружие.

«Как правило, это устаревшее оружие. <…> Им надо утилизировать старое вооружение, они должны тратить деньги на его утилизацию. А если они его посылают на Украину, то там его будет утилизировать российская армия», — заметил собеседник «360».

К тому же украинцы должны будут долго расплачиваться за полученное от других государств оружие. По мнению Литовкина, все эти разговоры о помощи — в пользу бедных.

«Понятно, что Javelin против „Кинжалов“, против „Калибров“ — никакого значения не имеют. Это все равно что „Жигули“ против самолета», — подытожил эксперт.

Ранее британский премьер Борис Джонсон заявил, что Великобритания планирует предоставить Украине «более смертоносные» вооружения.