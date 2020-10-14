«Жест доброй воли»: Россия начнет снимать санкции с украинских предприятий

Владимир Путин поддержал предложение разрешить двум украинским предприятиям поставки товаров в Россию. Он подчеркнул, что это будет «жест доброй воли».

На совещании президента России с членами правительства премьер Михаил Мишустин предложил снять ограничение с Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината. Российский лидер эту идею поддержал. Теперь Кабмин подготовит необходимые документы.

«Не мы вводили эти ограничения, все действия с нашей стороны носят только ответный характер. Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной. <…> Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны. Хорошо, пожалуйста, давайте, я согласен», — заявил Путин.

Глава Российского государства добавил, что уровень и глубина кооперации между предприятиями России и Украины очень высокие. Это всегда приносило взаимную выгоду и сохраняло рабочие места.

Ранее СБУ попросила Apple и Google заблокировать российские приложения, которые создали юридические лица из санкционных списков.