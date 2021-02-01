СМИ: депутат Белоусов привлек к схеме по взяткам жену и тещу

Депутат Государственной думы Вадим Белоусов, которого обвинили в получении взяток, использовал в коррупционной схеме свою супругу и тещу.

Мать супруги Белоусова, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на представителя Генпрокуратуры, получала в Челябинске деньги. Следствие предполагает, что после этого их закладывали в банковскую ячейку в Москве. Оттуда средства уже забирала жена депутата.

Парламентарию предъявили обвинения во взяточничестве на сумму свыше трех миллиардов рублей. Сторона защиты назвала их ложными. Адвокаты подчеркнули, что жена Белоусова физически не смогла бы забрать столько наличных за все визиты в банк.

Сам депутат отказался признавать вину, признавшись, что не понимает сути обвинений. Защитники Белоусова также заявили об отсутствии преступной составляющей в его действиях.

СК считает, что с 2010 по 2014 годы Вадим Белоусов вместе с тещей Маргаритой Бутаковой в составе организованной преступной группы получили взятку от дорожно-строительного холдинга. В деле также замешаны бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич и другие лица в Москве и Челябинске.

В начале сентября 2020 года расследование дела в отношении Белоусова и Бутаковой завершили, направив материалы в Челябинский областной суд. Тот перенаправил документы в Мосгорсуд, так как столица является местом окончания предполагаемого преступления.

Экс-губернатор Челябинской области Юревич скрылся от следствия и суда. Его объявили в международный розыск.