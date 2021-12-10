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    10 декабря 2021, 01:39

    Вице-премьер Абрамченко высказалась о возможности появления в России женщины-президента

    Александра Ломейко

    Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко допустила, что президентом страны может стать женщина. Однако в обозримом будущем подобное случится вряд ли.

    Абрамченко оценила возможность появления женщины-президента в России в интервью Тине Канделаки. Его отрывок телеведущая разместила в своем Telegram-канале.

    «Я, наверное, верю. Но может ли такое быть? Скорее, нет», — подчеркнула премьер, отвечая на заданный журналисткой вопрос.

    Русский человек, пояснила Абрамченко, до сих пор «верит в сильную мужскую фигуру».