Баранец напомнил, что в свое время был принят российско-молдавский договор, согласно которому вопрос о выводе миротворцев из Приднестровья может быть поднят только после того, как в этой стране наступит политическое урегулирование.

«Я бы сказал: женщина, вы слишком погорячились. Вы не берите на себя повадки ковбоя Трампа, а понимайте, с какой страной вы разговариваете. И с Россией так разговаривать этой девушке мы никогда не позволим», — цитирует специалиста «Утро.ру».