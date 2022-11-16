Власть 16 ноября 2022, 10:55 Женщина под видом журналиста пыталась напасть на Лаврова в Камбодже Представитель МИД России Захарова рассказала о провокации против Лаврова в Камбодже

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Фейки о госпитализации министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Индонезии стали продолжением провокаций на предыдущем форуме, в Камбодже. На него напала неизвестная женщина, рассказала в эфире радиостанции Sputnik официальный представитель МИД Мария Захарова.

Мероприятие завершилось, представители России собирались уходить. К министру буквально прорвалась женщина и представилась журналисткой, но отказалась называть издание и показывать бейдж. Мария Захарова объяснила, что обычно представители СМИ подходят с вопросами, но не в этот раз.

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«Человек, который выдавал себя за журналиста, включил телефон с видеозаписью, не задавая ни одного вопроса, и этот телефон в таком прорывном характере пытался не то что просунуть, дотронуться им до министра», — рассказала она.

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В МИД России этот случай подсчитали провокацией. Мария Захарова предположила, что женщина хотела спровоцировать конфликт. Когда российская делегация вышла из здания, женщина начала показывать неприличные жесты, а потом спряталась за стойки.

Мария Захарова заявила, что продолжением этой истории стали слухи о госпитализации Сергея Лаврова в Индонезии. Видео с опровержением записали спонтанно, без подготовки.

В Камбодже прошел Восточноазиатский саммит, сообщил Ura.ru. Он открылся 13 ноября в городе Пномпень.