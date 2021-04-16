Жена Пескова за год заработала в 17 раз больше мужа.

После публикации деклараций стало известно, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заработал 12,5 миллиона рублей за год. Его жена за этот же период заработала почти 213 миллионов рублей.

Согласно представленным данным, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка владеет двумя земельными участками площадью 79 и 14 соток, двумя жилыми домами площадью 779,2 и 353,5 квадратных метра, тремя квартирами площадью 180,4, 108,4 и 78,8 квадратных метра и одним парковочным местом. Вся недвижимость расположена на территории России. Помимо этого, она владеет двумя иномарками Mercedes и мотовездеходом Yamaha.

В собственности Пескова находятся три квартиры площадью 111,7, 112,5 и 55,3 квадратных метра. Также на него записаны два Mercedes, Kia Ceed и снегоболотоход Can-Am.

В 2019 году представитель Кремля заработал 14,6 миллиона рублей, а его супруга — более 235,9 миллиона рублей.