Власть 14 ноября 2022, 16:45 Жена Кадырова получит миллион рублей после присвоения звания «Мать-героиня» Жена Кадырова стала одной из первых женщин, которым Путин присвоил звание «Мать-героиня» Публичное достояние

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Российский лидер Владимир Путин впервые со времен СССР присвоил звание «Мать-героиня» президентским указом. В числе награжденных — жена главы Чечни Рамзана Кадырова — Медни. Документ опубликовали на сайте официального портала правовой информации.

Ранее в современной России этим званием еще не награждали. Согласно документу, все носители титула получат по миллиону рублей. Также им вручат орден и грамоту.

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Звание «Мать-героиня» присуждают при соблюдении ряда условий. Среди них — наличие десяти и более живых, родных по крови детей, младшему из которых должно быть больше года. При этом учитывается потомство, которое погибло или пропало без вести при ЧС или выполнении воинского, гражданского или служебного долга.

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Также в список первых носительниц звания «Мать-героиня» вошла жительница Ямало-Ненецкого автономного округа Ольга Дехтяренко.

В прошлом месяце, 19 октября, Кадыров рассказал, что трое его несовершеннолетних сыновей посетили зону ожесточенных боев на линии соприкосновения ВС России и ВСУ. Об этом сообщил RT. Всего у четы Кадыровых 14 детей, включая двух приемных мальчиков.