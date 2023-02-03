Власть 03 февраля 2023, 18:29 «Желтый» уровень террористической опасности продлили в ряде районов Крыма Аксенов объявил о бессрочном продлении «желтого» уровня террористической опасности в Крыму РИА «Новости»

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Власти Крыма продлили действие «желтого» уровня террористической опасности в ряде районов с 20:00 5 февраля до принятия решения о его отмене. Об этом в Telegram-канале сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

Особый режим будет действовать в Ленинском, Красноперекопском и Джанкойском районах, а также на территории городских округов Красноперекопск, Армянск, Керчь и Джанкой.

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Также «желтый» уровень опасности распространили на региональные объекты Государственного комитета по мелиорации и водному хозяйству, Министерства промышленной политики, Министерства топлива и энергетики, Министерства здравоохранения, Министерства жилищно-коммунального хозяйства и Министерства транспорта.

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«Органы местного самоуправления и исполнительной власти полностью контролируют ситуацию в регионе. Правоохранительные органы и силовые структуры обеспечивают безопасность республики», — написал Аксенов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий ограничения по срокам введения уровней террористической угрозы в субъектах страны.