Железную дорогу могут проложить до Ялты
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что решение о строительстве железной дороги до Ялты будет принято в 2020 году. Об этом сообщила «Экономика сегодня».
Аксенов рассказал, что данный вопрос по-прежнему обсуждается, так как существует проблема сложного рельефа и другие нюансы.
Глава полуострова заявил, что нужно определиться, можно ли вести строительные работы, и просчитать, сколько это стоит. Если станет понятно, что проект невыгоден, тему стоит закрыть, подытожил Аксенов.