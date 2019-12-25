Железную дорогу могут проложить до Ялты

Аксенов рассказал, что данный вопрос по-прежнему обсуждается, так как существует проблема сложного рельефа и другие нюансы.

Глава полуострова заявил, что нужно определиться, можно ли вести строительные работы, и просчитать, сколько это стоит. Если станет понятно, что проект невыгоден, тему стоит закрыть, подытожил Аксенов.