Желанию Запада поставлять Украине устаревшее оружие нашлось объяснение

Страны Запада готовы поставлять Украине устаревшее оружие, чтобы оснастить собственные вооруженные силы более совершенными моделями и современными системами. Американские корпорации благодаря этому получили огромный доход.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в эфире программы «Соловьев Live» заявил, что Запад «фактически раскрыл лицо».

«Западные страны готовы воевать до последнего украинца, поставлять на Украину свое устаревшее вооружение с тем, чтобы перевооружить свои страны на более современное оружие. Американские корпорации получают на этом огромный доход и очень довольны этой ситуацией», — подчеркнул дипломат.

Полянский добавил, что РФ хочет видеть Украину «в добром здравии», развивать отношения и надеется, что западные партнеры перестанут использовать страну как инструмент против РФ, «в качестве какой-то пешки».

Ранее дипломат назвал вопиющими факты шпионажа со стороны сотрудников миссии ОБСЕ в Донбассе. На позициях ВСУ военные ДНР обнаружили технические средства, составляющие комплекс управления видеокамерами, установленными ОБСЕ на линии боевого соприкосновения. Украинские военные использовали технику для слежения за силами ДНР и корректировки огня.