Жээнбеков: Путин практически во всех вопросах помогает Киргизии

«Владимир Владимирович всегда с пониманием относится к нашим проблемам, практически во всех вопросах он помогает нам», — цитирует Жээнбеков «Газета.ru».

Он признался, что очень рад личному участию Путина в открытии перекрестного года России и Киргизии. При этом глава государства поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост премьер-министра и выразил уверенность, что большой опыт работы и профессионализм главы кабмина обеспечат стране стабильное развитие.