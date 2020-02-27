Жээнбеков: Путин практически во всех вопросах помогает Киргизии
Киргизский президент Сооронбай Жээнбеков отметил помощь российского коллеги Владимира Путина в решении проблем республики. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Владимир Владимирович всегда с пониманием относится к нашим проблемам, практически во всех вопросах он помогает нам», — цитирует Жээнбеков «Газета.ru».
Он признался, что очень рад личному участию Путина в открытии перекрестного года России и Киргизии. При этом глава государства поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост премьер-министра и выразил уверенность, что большой опыт работы и профессионализм главы кабмина обеспечат стране стабильное развитие.