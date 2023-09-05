Власть 05 сентября 2023, 12:39 «Ждем интересное обсуждение». Песков назвал дату пленарного заседания ВЭФ Песков: президент Путин примет участие в пленарном заседании ВЭФ 12 сентября РИА «Новости»

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Пленарное заседание Восточного экономического форума (ВЭФ), в котором примет участие президент России Владимир Путин, состоится 12 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пленарка будет 12 сентября, запланирована на 15:00 по владивостокскому времени. Ожидаем интересное обсуждение», — процитировал его ТАСС.

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График участия президента в мероприятиях определится в ближайшие пару дней. По словам представителя Кремля, еще предстоит согласовать некоторые нюансы. Дни форума по уже сложившейся традиции будут «весьма насыщенными», пообещал Песков.

Восьмой Восточный экономический форум состоится во Владивостоке с 10 по 13 сентября под девизом «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Ранее Владимир Путин назвал ВЭФ авторитетным международным мероприятием и подчеркнул, что на форуме этого года важно обсудить вопросы продовольственной безопасности, а также модернизацию энергетической и транспортной инфраструктуры Азиатско-Тихоокеанского региона.