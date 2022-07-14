«Ждали встречи 30 лет». Володин посетил ЛНР

Председатель Госдумы Вячеслав Володин совершил рабочую поездку в Луганскую Народную Республику. Он встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником и председателем республиканского Народного собрания Денисом Мирошниченко, а также выступил перед депутатами Народного совета и передал слова приветствия от президента Владимира Путина. Об этом сообщили на сайте парламента.

«Мы этой встречи ждали более 30 лет. Сейчас для нас важен вопрос гармонизации законодательства и создания единого правового поля в сферах здравоохранения, образования, коммунального хозяйства, социальной защиты граждан», — отметил Володин во время выступления.

Он напомнил, что в Луганской Народной Республике живут граждане Российской Федерации, которые принимали участие в голосовании на выборах в Госдуму, и российским депутатам «надо работать со своими соотечественниками, со своими избирателями, которые живут в республике, обсуждать вопросы, которые их волнуют, и решать их проблемы».

Вячеслав Володин подчеркнул, что пришло время выходить на новые форматы сотрудничества. По его мнению, «межпарламентский диалог должен быть эффективным» — необходимо формулировать конкретные задачи и справляться с ними. Коллеги из профильных комитетов уже начали эту работу, а «итоговую оценку дадут граждане», добавил председатель Госдумы.

Он поблагодарил жителей ЛНР за то, что они «никогда не предавали себя, свою веру, язык и культуру, хранили память предков и любовь к родной России».