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    14 июля 2022, 17:37

    «Ждали встречи 30 лет». Володин посетил ЛНР

    Председатель ГД России Володин приехал в ЛНР

    Оксана Кириллова

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин совершил рабочую поездку в Луганскую Народную Республику. Он встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником и председателем республиканского Народного собрания Денисом Мирошниченко, а также выступил перед депутатами Народного совета и передал слова приветствия от президента Владимира Путина. Об этом сообщили на сайте парламента.

    «Ждали встречи 30 лет». Володин посетил ЛНР

    «Мы этой встречи ждали более 30 лет. Сейчас для нас важен вопрос гармонизации законодательства и создания единого правового поля в сферах здравоохранения, образования, коммунального хозяйства, социальной защиты граждан», — отметил Володин во время выступления.

    Он напомнил, что в Луганской Народной Республике живут граждане Российской Федерации, которые принимали участие в голосовании на выборах в Госдуму, и российским депутатам «надо работать со своими соотечественниками, со своими избирателями, которые живут в республике, обсуждать вопросы, которые их волнуют, и решать их проблемы».

    Вячеслав Володин подчеркнул, что пришло время выходить на новые форматы сотрудничества. По его мнению, «межпарламентский диалог должен быть эффективным» — необходимо формулировать конкретные задачи и справляться с ними. Коллеги из профильных комитетов уже начали эту работу, а «итоговую оценку дадут граждане», добавил председатель Госдумы.

    Он поблагодарил жителей ЛНР за то, что они «никогда не предавали себя, свою веру, язык и культуру, хранили память предков и любовь к родной России».