Власть 13 апреля 2024, 00:05 «Ждали апогея». Кадыров ответил на сообщения о запрете гимна России в Чечне Кадыров высмеял желтую прессу за новость о запрете гимна России в Чечне РИА «Новости»

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Власти Чечни утвердили темп от 80 до 116 ударов в минуту обязательным для музыкальных произведений в регионе. После этого в СМИ появилась информация о якобы запрете гимна России в республике. Ее в Telegram-канале прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«С министром культуры ЧР Мусой Дадаевым мы терпеливо ждали апогея истерики вокруг новости о сохранении чеченской национальной музыки в традиционном темпе. <…> Желтая пресса третью неделю, прикусив язык, перебирает мелодии и подсчитывает количество тактов», — написал он.

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Кадыров привел выдержку из постановления экспертного совета Минкульта Чечни, акцентировав на словах «национальной» и «чеченской», а также на отсутствие слова «запрет».

Рекомендацию разработали для исполнителей чеченских мелодий, чтобы сохранить музыкальную выразительность, самобытность и особенность», отметил Кадыров.

Министр культуры республики Муса Дадаев ране заявил, что в Минкультуры ведут масштабную работу по вопросу соответствия чеченских музыкальных композиций менталитету региона.