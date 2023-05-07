Власть 07 мая 2023, 20:57 Жапаров заявил о важности наращивания торгово-экономических связей Киргизии и России Президент Жапаров: для Киргизии важно укреплять торгово-экономические связи с РФ Официальный сайт президента Киргизии

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Киргизия уделяет особое внимание вопросу укрепления торгово-экономических связей с Россией. Об этом заявил киргизский лидер Садыр Жапаров во время встречи с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Об этом заявила пресс-служба президента.

В сообщении пресс-службы киргизского лидера напомнили, что в прошлом году внешнеторговый оборот между странами был рекордным. Он превысил три миллиарда долларов.

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"С учетом имеющихся возможностей и намерений вполне реально доведение товарооборота и инвестиционного сотрудничества до более высоких показателей", - сказано в сообщении.

По мнению Жапарова, сотрудничество Киргизии и России также развивается в рамках евразийской интеграции. В этом году, когда РФ стала председателем Евразийского экономического союза, киргизское правительство пообещали "всемерно поддерживать инициативы" российской стороны.

Президент Киргизии прибыл в столицу 7 мая. Он пробудет в Москве несколько дней. В планах Жапарова провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и посетить парад Победы.