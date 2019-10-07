Жалоба москвички на систему распознавания лиц дошла до Кремля

В Кремле отреагировали на жалобу Алены Поповой по поводу работы камер видеонаблюдения и системы распознавания лиц. Москвичка подала иск в Савеловский районный суд столицы, считая незаконным внедрение этих технологий.

«Это, конечно, вопрос, который больше касается служб безопасности, но здесь, наверное, достаточно вспомнить, что технология распознавания лиц сейчас максимально широко применяется в подавляющем большинстве стран мира», — заявил по поводу иска Поповой официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Москвичка намерена дойти до ЕСПЧ в борьбе с системой распознавания лиц Подробнее

По словам пресс-секретаря президента России, система распознавания лиц отлично зарекомендовала себя как технология, обеспечивающая безопасность, предотвращающая преступления и помогающая в поимке преступников.

Песков также согласился, что женщина имеет полное право обратиться в суд для рассмотрения своей жалобы. Ее иск будет рассмотрен.

«Решать суду», — подчеркнул пресс-секретарь российского главы.

Поводом для жалобы Поповой стала ее личная ситуация. Весной 2018 года она вышла на одиночный пикет к Госдуме, за что и была в последствии оштрафована на 20 тысяч рублей. Суд принял во внимание записи с камер видеонаблюдения. Теперь иск Поповой по поводу незаконности использования этой технологии рассмотрит Савеловский суд Москвы. В случае, если решение не устроит истицу, ее адвокаты намерены дойти до ЕСПЧ.