Жалоба москвички на систему распознавания лиц дошла до Кремля
«Это, конечно, вопрос, который больше касается служб безопасности, но здесь, наверное, достаточно вспомнить, что технология распознавания лиц сейчас максимально широко применяется в подавляющем большинстве стран мира», — заявил по поводу иска Поповой официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Москвичка намерена дойти до ЕСПЧ в борьбе с системой распознавания лицПодробнее
По словам пресс-секретаря президента России, система распознавания лиц отлично зарекомендовала себя как технология, обеспечивающая безопасность, предотвращающая преступления и помогающая в поимке преступников.
Песков также согласился, что женщина имеет полное право обратиться в суд для рассмотрения своей жалобы. Ее иск будет рассмотрен.
«Решать суду», — подчеркнул пресс-секретарь российского главы.
Поводом для жалобы Поповой стала ее личная ситуация. Весной 2018 года она вышла на одиночный пикет к Госдуме, за что и была в последствии оштрафована на 20 тысяч рублей. Суд принял во внимание записи с камер видеонаблюдения. Теперь иск Поповой по поводу незаконности использования этой технологии рассмотрит Савеловский суд Москвы. В случае, если решение не устроит истицу, ее адвокаты намерены дойти до ЕСПЧ.