Власть 03 апреля 2024, 01:08 «Зеркальце в обмен на алмаз». Захарова удивилась преклонению Армении перед Евросоюзом Захарова: древнейшая армянская цивилизация преклоняется перед Евросоюзом Pixabay

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Преклонение властей Армении перед Евросоюзом удивили официального представителя МИД России Марию Захарову. В эфире телеканала «Звезда» дипломат сравнила это с обменом зеркальца на алмаз.

«Почему они (власти Еревана — прим.ред.) сравнивают древнейшую армянскую цивилизацию с культурой, историей, собственной государственностью, <…> с нынешним действительно находящимся в тупике Европейским союзом?» — задалась вопросом Захарова.

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Евросоюз находится в экономическом, политическом и общественном кризисе, заявила дипломат. ЕС «не едет, а разваливается», при этом представители древнейшей цивилизации стремятся туда, как будто им «зеркальце показали в обмен на алмаз, изумруд или рубин», подчеркнула Захарова.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что страна давно продвигает европейскую систему ценностей и демократии. Он заявил, что Армения всегда шла по пути к ЕС.