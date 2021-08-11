Людям с инвалидностью из Екатеринбурга подарят землю под гаражи

Екатеринбуржцы с инвалидностью смогут бесплатно получить участки под гаражи. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-конференцию замначальника департамента архитектуры мэрии Екатеринбурга Григория Сурганова.

По словам Сурганова, на данный момент в распоряжении города есть 647 гаражно-строительных кооперативов, которые могут быть оформлены в рамках нового закона. Инвалиды смогут получить эти земельные участки для размещения гаража в аренду бесплатно и без торгов.

«Для инвалидов в соответствии с федеральным законом подобное размещение является бесплатным — это одно из важнейших нововведений», — рассказал Григорий Сурганов.