Власть 19 января 2023, 13:08 Зеленскому посоветовали прислушаться к требованиям России для начала переговоров Песков назвал принятие Украиной требований России условием завершения спецоперации Официальный сайт президента Украины

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Россия добьется выполнения выставленных требований перед Украиной так или иначе. Поэтому чем раньше власти соседней страны их примут, тем быстрее произойдет завершение специальной военной операции. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что украинскому режиму стоит задуматься о времени, которое понадобится на восстановление. Чтобы оно началось быстрее, стоит согласиться на предъявленные требования.

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«Чем раньше украинский режим проявит готовность учитывать требования России, которые будут достигнуты так или иначе, тем быстрее все закончится и тем быстрее народ Украины приступит к восстановлению», — заявил Песков.

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В минувшую среду, 18 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что власти Украины законодательно отрезали для себя возможность пойти на переговоры с Россией. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий вести диалог с РФ.

О предстоящей победе в специальной военной операции заявил президент России Владимир Путин во время посещения Обуховского завода в Санкт-Петербурге. Он подчеркнул, что единство и сплоченность многонационального российского народа станут гарантом успешного завершения борьбы против внешних врагов.