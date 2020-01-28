Зеленского раскритиковали в Госдуме за слова о Второй мировой войне

Зеленский заявил, что СССР и «сговор тоталитарных режимов» виноваты в начале Второй мировой войны.

«Очень печально, что Зеленский, являющийся президентом Украины, которая сама серьезно пострадала от гитлеровского нашествия, пытается продвигать общественному мнению вещи, ничего не имеющие общего с реальной историей, с реальными фактами», — посетовал Новиков.

По его мнению, подобные слова — это «элементарная человеческая подлость», а позиция президента Украины «оскорбительная и вызывающая у любого нормального человека категорическую неприязнь».