Власть 03 мая 2023, 17:11 Зеленского предложили объявить террористом после атаки беспилотников на Кремль Депутат Госдумы Морозов предложил объявить Зеленского террористом после атаки на Кремль Flickr

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Президента Украины Владимира Зеленского нужно публично признать террористом после атаки дронов на Кремль. С таким призывом выступил депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов в комментарии для РИА «Новости».

«Полагаю, что с сегодняшнего дня следует публично и официально объявить Зеленского террористом», — заявил парламентарий.

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Необходим удар, который убедит противника, причем не только в Киеве, что Россия способна «смертельно наказать любого» за такие действия, обратил внимание Морозов. Депутат назвал симметрию неуместной в этом случае.

Ответить на атаку БПЛА нужно не просто адекватно и эффективно, подчеркнул политик. Безнаказанность приведет к соблазну повторить подобный теракт, объяснил свою позицию собеседник издания. Атака на Кремль обозначает начало нового этапа в спецоперации, добавил Морозов.

Ранее пресс-служба президента сообщила, что в ночь на 3 мая Украина попыталась нанести удар по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина двумя беспилотниками. БПЛА вовремя вывели из строя при помощи систем радиолокационной борьбы, никто не пострадал.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в момент атаки Путина в Кремле не было. Глава государства находился в подмосковной резиденции.

Источник рассказал «360», что в ночь атаки на Кремль очевидцы слышали звуки взрывов в центре Москвы. На место выезжали полицейские и спасатели.