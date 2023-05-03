03 мая 2023, 17:11
Зеленского предложили объявить террористом после атаки беспилотников на Кремль
Депутат Госдумы Морозов предложил объявить Зеленского террористом после атаки на Кремль
Президента Украины Владимира Зеленского нужно публично признать террористом после атаки дронов на Кремль. С таким призывом выступил депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов в комментарии для РИА «Новости».
«Полагаю, что с сегодняшнего дня следует публично и официально объявить Зеленского террористом», — заявил парламентарий.
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Необходим удар, который убедит противника, причем не только в Киеве, что Россия способна «смертельно наказать любого» за такие действия, обратил внимание Морозов. Депутат назвал симметрию неуместной в этом случае.
Ответить на атаку БПЛА нужно не просто адекватно и эффективно, подчеркнул политик. Безнаказанность приведет к соблазну повторить подобный теракт, объяснил свою позицию собеседник издания. Атака на Кремль обозначает начало нового этапа в спецоперации, добавил Морозов.
Ранее пресс-служба президента сообщила, что в ночь на 3 мая Украина попыталась нанести удар по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина двумя беспилотниками. БПЛА вовремя вывели из строя при помощи систем радиолокационной борьбы, никто не пострадал.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в момент атаки Путина в Кремле не было. Глава государства находился в подмосковной резиденции.
Источник рассказал «360», что в ночь атаки на Кремль очевидцы слышали звуки взрывов в центре Москвы. На место выезжали полицейские и спасатели.
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