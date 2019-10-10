Зеленского похвалили за желание отказаться от военных действий в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский выступил против введения военного положения и военного решения в отношении Крыма и Донбасса. Его слова оценил первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщил сайт RT.
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Политик порадовался желанию Зеленского отказаться от военного решения вопроса в Донбассе. А вот слово «Крым» в данном случае упоминать не нужно, уверен первый зампред,
«Темы полуострова уже нет, как и вопроса по ней. Крым — республика в составе России. Что касается Донбасса, это прекрасно», — заявил Джабаров.
По его мнению, если Минские соглашения будут исполняться, встреча в нормандском формате окажется полезной.
Ранее Зеленский выступил против военного положения и военного решения в отношении Крыма и Донбасса. Украинский лидер поверил в нормандский формат и минские соглашения.