Зеленского похвалили за желание отказаться от военных действий в Донбассе

Владимир Зеленский сравнил себя с Ван Даммом Подробнее

Политик порадовался желанию Зеленского отказаться от военного решения вопроса в Донбассе. А вот слово «Крым» в данном случае упоминать не нужно, уверен первый зампред,

«Темы полуострова уже нет, как и вопроса по ней. Крым — республика в составе России. Что касается Донбасса, это прекрасно», — заявил Джабаров.

По его мнению, если Минские соглашения будут исполняться, встреча в нормандском формате окажется полезной.

Ранее Зеленский выступил против военного положения и военного решения в отношении Крыма и Донбасса. Украинский лидер поверил в нормандский формат и минские соглашения.