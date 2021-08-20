Депутат Госдумы ответил на слова Зеленского о Крыме

Депутат Госдумы Алексей Чепа прокомментировал высказывание Владимира Зеленского о том, что если вернуть Крым Украине, туда «вернется жизнь». Об этом написал RT.

«Если человек плохо контролирует ситуацию на Украине, то о ситуации в Крыму он вообще не имеет никакого представления. Какие-то глупости говорит», — заявил Чепа, добавив, что Крым «был и есть российский».

Президент Украины ранее сказал, что жители Крыма не были бы против присоединения к Украине, а также, что с присоединением к Украине в Крым вернулась бы жизнь.