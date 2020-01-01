Зеленский заявил о национальной идее на 2020 год

Украинцам нужно научиться «жить вместе», уважая друг друга, единство страны должно стать национальной идеей. Об этом в новогоднем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В новом году нам надо быть единой страной ежедневно. Это должно стать нашей национальной идеей. Научиться жить вместе, в уважении, ради будущего своей страны. Владимир Зеленский президент Украины

По его словам, Украина должна стать успешной и процветающей. Государством, в котором «нет войны».

Политик предложил согражданам «ответить самим себе на важный вопрос: „Кто я?“».

Он отметил, что в паспорте нет понятий «патриот», «малоросс», «ватник» или «бандеровец», а стоит лишь «гражданин Украины».

После речи Зеленского прозвучали поздравления от известных украинцев из разных регионов республики.