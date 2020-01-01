    01 января 2020, 02:53

    Зеленский заявил о национальной идее на 2020 год

    Кирилл Фролов

    Украинцам нужно научиться «жить вместе», уважая друг друга, единство страны должно стать национальной идеей. Об этом в новогоднем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
    Зеленский заявил о национальной идее на 2020 год

    В новом году нам надо быть единой страной ежедневно. Это должно стать нашей национальной идеей. Научиться жить вместе, в уважении, ради будущего своей страны.

    Владимир Зеленскийпрезидент Украины

    По его словам, Украина должна стать успешной и процветающей. Государством, в котором «нет войны».

    Политик предложил согражданам «ответить самим себе на важный вопрос: „Кто я?“».

    Он отметил, что в паспорте нет понятий «патриот», «малоросс», «ватник» или «бандеровец», а стоит лишь «гражданин Украины».

    После речи Зеленского прозвучали поздравления от известных украинцев из разных регионов республики.