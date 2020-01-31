Зеленский: вопрос импичмента Трампа не повлиял на отношения Украины и США
Лидер Незалежной Владимир Зеленский заверил, что на отношениях Киева и Вашингтона не отразился готовящийся импичмент президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило РИА ФАН.
По мнению Зеленского, готовящийся процесс импичмента не повлиял на отношения Украины и США.
«Мне кажется, наоборот — у нас очень хорошие отношения между странами, мы хотим, чтобы наши отношения были не только на словах», — признался Зеленский.
В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео, который находится в Киеве с официальным визитом, опроверг версию о том, что обязательным условие встречи Трампа с Зеленским было расследование по делу сына Джо Байдена.