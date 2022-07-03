«Зеленский вас обманывает». Запись разговора Путина и Макрона обнародовали во Франции

Запись разговора Владимира Путина и Эммануэля Макрона прозвучала во французском документальном фильме, отрывок из которого показали в эфире «России 1». Российский лидер заявил французскому коллеге, что президент Украины Владимир Зеленский обманывает лидеров ЕС и не выполняет Минских соглашений.

На кадрах разговор Путина и Макрона по громкой связи за столом слушают мужчина и две девушки, которые попутно делают какие-то пометки. Президент РФ в беседе говорит, что Зеленский обманывает Макрона и канцлера ФРГ Шольца, заявляя, что на Украине якобы подготовили какие-то законопроекты для выполнения Минских соглашений.

«Ну и что проявилось? 17 февраля господин Зеленский заявил, что Минские соглашения, цитирую, „составлены так, чтобы мы изначально были в проигрышной позиции“. <…> Зеленский на самом деле ничего не делает. Он вас обманывает», — сказал Путин.

Отрывок из фильма, где прозвучал разговор Путин и Макрона, показали в передаче «Москва. Кремль. Путин».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что таким образом Франция нарушила конфиденциальность закрытых переговоров лидеров двух стран.