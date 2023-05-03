Власть 03 мая 2023, 00:43 Зеленский устроил Украине голодомор XXI века — Захарова Захарова: Зеленский устроил Украине голодомор РИА «Новости»

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Глава Украины Владимир Зеленский привел страну к «голодомору XXI века». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат прокомментировала слова украинского лидера, который назвал свою страну «гарантом продовольственной безопасности» в мире. По мнению, Захаровой, он прав, только не понимает, почему.

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«Смотрите: граждан Украины при Зеленском все меньше, почву и зерно вывозят с Украины все активнее — количество украинских потребителей украинской продукции сокращается в геометрической прогрессии», — отметила представитель МИД.

Значит, западным союзникам Зеленского достанется больше продовольствия, сделала вывод Захарова. Она добавила, что президент Украины таким образом попросту устроил вверенной ему стране настоящий голодомор.

Ранее Еврокомиссия запретила свободное обращение украинского зерна в пяти странах Европы — в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Ограничение будет действовать до 5 июня, но его могут продлить.