Зеленский: «Северный поток — 2» может дорого обойтись европейским партнерам
Лидер Незалежной Владимир Зеленский обратил внимание финского коллеги Саули Ниинисте на то, что российский газопровод «Северный поток — 2» является «угрозой» для всей Европы. Украинского политика процитировало «Утро.ру».
По мнению президента Украины, в будущем российский газопровод может дорого обойтись европейским странам, поскольку он несет «угрозу» для всего Старого Света.
Зеленский обсудил с Ниинисте финский опыт в проведении образовательной и земельной реформ. Стороны также коснулись энергосберегающих технологий и инвестиционной сферы.
«С нашей стороны — прозрачные правила игры и защита инвесторов, с вашей, надеюсь, прирост финляндских инвестиций», — указал украинский лидер.