По мнению президента Украины, в будущем российский газопровод может дорого обойтись европейским странам, поскольку он несет «угрозу» для всего Старого Света.

Зеленский обсудил с Ниинисте финский опыт в проведении образовательной и земельной реформ. Стороны также коснулись энергосберегающих технологий и инвестиционной сферы.

«С нашей стороны — прозрачные правила игры и защита инвесторов, с вашей, надеюсь, прирост финляндских инвестиций», — указал украинский лидер.