Украинские власти имитируют проведение переговоров, а Владимир Зеленский часто сам себе противоречит. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам Лаврова, власти Украины имитируют переговоры. Также он назвал специфической вещью то, что воспринимается Западом в качестве талантливой презентации Зеленского своих подходов и интересов.

«Если присмотреться не к внешним проявлениям его талантов — он хороший актер, и плюс во внешних проявлениях тоже бывают забавные вещи, которые показывают, в каком состоянии он порой находится, — но если присмотреться и вчитаться в суть того, что он произносит, вы там найдете тысячу противоречий», — сказал министр в эфире Первого канала.

Он отметил, что на всех переговорах обсуждаются нейтральный статус Украины и гарантии безопасности. При этом спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина не станет менять действующую Конституцию страны и убирать из нее пункт о намерении вступить в НАТО. Как подчеркнул Лавров, конфликт на Украине закончится договором, но его положения будет определять стадия военных действий.