Зеленский рассказал о контакте с Путиным «глаза в глаза»

«Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что когда такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Вопреки всем данным разведки, мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну (в Донбассе — прим. ред.)», — рассказал Зеленский.

По словам украинского президента, он в ходе этого зрительного контакта понял, что самое страшное, что может быть для России, — это распад ее в том виде, в котором она сейчас существует. Если Россия попытается присоединить Украину, Москва испытает такой коллапс.

«Эскалация и захват такой большой страны, как Украина, это, я уверен, единственный реально опасный шаг для России, который может привести к внутреннему жесткому конфликту в России», — добавил украинский президент.

При этом, по его словам, понятно, чего добивается Россия. В Москве мечтают о восстановлении Советского Союза в том или ином, пусть даже капиталистическом виде. А это значит — вернуть территории. Но без Украины, второй крупнейшей республики СССР, возврат к такому Союзу остается невозможным, подчеркнул Зеленский.