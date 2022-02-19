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    19 февраля 2022, 02:23

    Зеленский провоцирует начало большой войны — Володин

    Спикер Госдумы Володин: Зеленский провоцирует начало большой войны

    Дарья Бунякова

    Президент Украины Владимир Зеленский провоцирует начало большой войны. Причем у него есть поддержка других стран, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Зеленский провоцирует начало большой войны — Володин

    «Зеленский провоцирует начало большой войны. <…> Без поддержки извне Зеленский вряд ли решился бы на шаги, которые могут привести к началу войны в центре Европы. Теперь становится понятно, почему звучали обвинения со стороны Вашингтона в адрес России», — написал Володин в своем Telegram-канале.

    Он пояснил, что все нападки являются придуманной провокацией для дезинформации мирового сообщества. Западные страны сами создали несуществующую угрозу и даже уже определили виновных.

    «Их не пугает, что своими действиями Киев перечеркивает Минские договоренности. Они прекрасно понимают, к какой трагедии может все это привести, поэтому эвакуировали своих дипломатов из Киева», — отметил спикер ГД.

    По словам Володина, российская сторона не желает войны. При этом страна встанет на защиту живущих в Донбассе россиян, если возникнет угроза их жизни.