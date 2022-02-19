Президент Украины Владимир Зеленский провоцирует начало большой войны. Причем у него есть поддержка других стран, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Зеленский провоцирует начало большой войны. <…> Без поддержки извне Зеленский вряд ли решился бы на шаги, которые могут привести к началу войны в центре Европы. Теперь становится понятно, почему звучали обвинения со стороны Вашингтона в адрес России», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что все нападки являются придуманной провокацией для дезинформации мирового сообщества. Западные страны сами создали несуществующую угрозу и даже уже определили виновных.

«Их не пугает, что своими действиями Киев перечеркивает Минские договоренности. Они прекрасно понимают, к какой трагедии может все это привести, поэтому эвакуировали своих дипломатов из Киева», — отметил спикер ГД.

По словам Володина, российская сторона не желает войны. При этом страна встанет на защиту живущих в Донбассе россиян, если возникнет угроза их жизни.