Зеленский прокомментировал петицию об увольнении Ермака

По словам лидера страны, на данный момент Служба безопасности страны и Государственное бюро расследований занимаются проверкой публикации СМИ на соответствие действительности. Он также добавил, что украинцы узнают об итогах расследования, написал сайт «Политика сегодня».

Напомним, более 25 тысяч жителей Украины подписали петицию. В ней говорится о том, что Ермак выступал за создание консультативного совета в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе.