Зеленский позвонил Путину

Главы государств поздравили друг друга с наступающими праздниками, а также отметили в разговоре взаимное освобождение людей, состоявшееся 29 декабря. Кроме того президенты обсудили контракт на транзит российского голубого топлива через территорию Украины.

«Во время разговора главы государств также договорились перейти к обсуждению списков для освобождения украинцев, в том числе крымчан, которые удерживаются в России, и россиян, которых удерживают на Украине», — отметили в Офисе президента Зеленского.

Стороны выразили надежду, что скоро будут прекращены обстрелы вдоль всей линии соприкосновения сторон в зоне конфликта в Донбассе. Как сообщили между тем в пресс-службе Кремля, разговор глав соседних государств состоялся по инициативе украинской стороны.

«Подчеркнута важность заключенной накануне „пакетной“ сделки, предусматривающей продолжение с 1 января 2020 года бесперебойного транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Отмечен конструктивный характер прошедших переговоров, итоги которых создают благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем», — отметили в Кремле.

Президенты обменялись поздравлениями по случаю Нового года. Кроме того, главы государств высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году.