Власть 07 июня 2023, 07:48 Зеленский передумал выступать в Совбезе ООН после повреждения Каховской ГЭС РИА «Новости»: Украина передумала давать слово Зеленскому на заседании Совбеза ООН РИА «Новости»

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Представительство Украины отозвало запрос выступления президента Владимира Зеленского на заседании Совбеза ООН. Об этом РИА «Новости» сообщили два источника.

Лидер киевского режима собирался выступить по видеосвязи на ближайшем заседании Совбеза ООН и высказаться о повреждении Каховской ГЭС. Делегация Украины сначала подала запрос, а затем отозвала его. Об этом сообщил один собеседник агентства и подтвердил другой.

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Дамбу Каховской ГЭС повредили после обстрела со стороны Украины в ночь на 6 июня. Россия инициировала заседание Совбеза ООН по этому поводу. Постпред при организации Василий Небензя заявил, что украинская армия устроила атаку ради перегруппировки своих сил и ухудшения гуманитарной ситуации.

Генсек ООН Антониу Гутерриш поручил помочь подтопленным районам. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что его предупреждали о планах киевского режима атаковать Каховскую ГЭС.