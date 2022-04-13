Президент Украины Владимир Зеленский будет отвечать, если что-то случится с арестованным главой партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Если что-то случится с Виктором Медведчуком, отвечать придется Зеленскому», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что Медведчук выступал инициатором выполнения Минских соглашений в рамках парламентского измерения в нормандском формате.

«Медведчук выступал за независимую Украину, построение внеблокового государства — главное его отличие от Зеленского, который пляшет под дудку США», — отметил спикер ГД.

По его словам, по этой причине украинского оппозиционера не поддерживают Вашингтон и Брюссель. Зеленский пытается представить Медведчука в качестве предателя, так как тот является для него главным конкурентом.

Ранее жена Медведчука потребовала, чтобы украинский президент освободил ее мужа. Она заявила, что Медведчук не нарушал законов Украины и не покидал территорию страны.