Зеленский осознает провальность того курса, которым следует Украина на протяжении последних шести лет в отношении Крыма, уверен политолог. Однако сегодня президент уже оказался заложником мейнстрима, сложившегося внутри Украины под влиянием внешних факторов по отношению к России.

«Мое мнение — украинской власти, безусловно, придется раскаяться. Те действия, которые были совершены в отношении Крыма, действительно носят преступный характер», — сказал Ганжав.

На добровольное раскаяние Киева Ганжав не рассчитывает. Тем не менее однажды произойдет переоценка и осознание губительности курса, проводимого Украиной, уверен Ганжав. На это повлияет ситуация, которая будет складываться в Незалежной и вокруг нее.

Ранее Зеленский заявил, что Киев вернет контроль над Крымом. А россиянам через несколько лет «станет стыдно». В правительстве полуострова отреагировали на речь президента Украины. Там отметили, что к украинскому лидеру рано или поздно придет чувство раскаяния за ложь и негативное отношение к крымчанам, за бесконечные водную, энергетическую, транспортную, продовольственную блокады. Кроме того, Зеленскому предстоит ответить за разрыв крайне выгодных для Украины экономических связей с Россией.