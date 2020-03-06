Зеленский обозначил сроки выхода из переговоров по Донбассу

Владимир Зеленский сообщил, что Украина выйдет из «нормандского формата» общения по Донбассу через год. Такой срок президент Украины обозначил в случае, если не будет никакого прогресса в переговорах.

В беседе с британским изданием The Guardian украинский президент заявил, что рассчитывает договориться с Владимиром Путиным.

«Время идет. Правительство может потратить только один год на достижения договоренностей», — сообщил Зеленский.

Он также рассказал, что на «нормандском саммите» в декабре у них с Путиным было несколько «эмоциональных моментов». Зеленский считает, что ему удалось «достучаться» до российского президента.

«Думаю, он меня слушал. Я это почувствовал. Надеюсь, мне не показалось», — добавил украинский лидер.

Ранее Владимир Зеленский потребовал срочно созвать Верховную раду на внеочередное пленарное заседание. Как стало известно позднее, на нем утвердили новый состав кабинета министров.