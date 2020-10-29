Избиратели надеялись на улучшение ситуации в стране с приходом Зеленского. Они верили, что Киев начнет вести сбалансированную внешнюю политику и прекратит агрессию в отношении России.

Однако этого так и не произошло, отметил Пушков.

«У власти в Киеве утвердилась однозначно прозападная элита, которая не настроена ни на малейшие сдвиги — ни по Донбассу, ни по контактам с ведущими странами НАТО, ни по общей антироссийской направленности действий Украины», — написал сенатор.

В качестве примера Пушков привел заявление Зеленского о строительстве двух военно-морских баз на Черном и Азовском морях. А еще он вспомнил про получение британских денег для военных целей и встречи президента с главой МИ-6.

«Нормализация отношений с Украиной при президентстве Владимира Зеленского невозможна», — добавил Пушков.

При этом он подчеркнул, что при бывшем президенте Украины Петре Порошенко противостояние двух стран почти достигло «горячей фазы». Например, так было с конфликтом в Керченском проливе. Он мог в любой момент перерасти в прямое военное столкновение. В этом то и заключается разница в правлении Порошенко и Зеленского: нынешняя власть перешла к долгосрочному стратегическому выстраиванию Украины как антироссийского форпоста в Европе.