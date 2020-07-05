Зеленский обеспокоился ростом уличного насилия на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоился усилением роста насилия на улицах страны. Глава государства потребовал от главы МВД Арсена Авакова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой обеспечить правопорядок.

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины, которая процитировала его слова.

«Требую от генерального прокурора и министра внутренних дел системной и слаженной координации в работе, направленной на недопущение эскалации насилия на улицах страны, принятия понятных и эффективных превентивных мер для предотвращения этого и обеспечения мирного и спокойной жизни граждан Украины», — заявил Владимир Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что его серьезную обеспокоенность вызывает рост сразу нескольких видов преступления. В их числе — нарушение общественного порядка, незаконный оборот и применение оружия, а также многочисленные нападения на граждан, во время многих из которых применяется насилие.

В Офисе Владимира Зеленского отметили, что 4 июля в Киеве произошла массовая драка со стрельбой, во время которой пострадали три человека. Следователи возбудили уголовное дело из-за хулиганских действий, которые совершались с применением оружия.