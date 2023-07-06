06 июля 2023, 12:19
Зеленский начал предъявлять претензии Западу из-за понимания своего проигрыша
Президент Лукашенко: Зеленский понял, что не победит в конфликте с Россией
Украинский президент Владимир Зеленский окончательно понял, что не победит в конфликте с Россией. Теперь он начал предъявлять претензии Западу. На это указал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщил ТАСС.
«Он [Зеленский] окончательно понял, что не победит в этом конфликте, что этот контрнаступ ничем для него не закончится, кроме гибели тысяч и тысяч людей. И он постепенно и постепенно начал им (Западу — прим. ред.) предъявлять претензии в виде денег и нового оружия», — сказал белорусский лидер.
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Он высказал мнение, что Зеленский еще до начала СВО договорился с западными партнерами «воевать до последнего украинца», а в обмен хотел получить финансовую помощь и новое оружие.
Лукашенко допустил, что президент Украины будет настаивать на вступлении страны в НАТО и участии блока в прямом конфликте с Россией. При этом Зеленский до саммита Североатлантического альянса должен будет предъявить хотя бы какие-то результаты контрнаступления ВСУ.
Президент Белоруссии тем не менее предложил украинской стороне сесть за стол переговоров. По его словам, пока еще не поздно это сделать.
Владимир Зеленский
Александр Лукашенко
Украина
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